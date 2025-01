Il 2 Febbraio si celebrerà il World Wetlands Day in ogni parte del mondo, con eventi atti ad aumentare la consapevolezza globale riguardo il ruolo fondamentale che hanno le Zone Umide per la vita antropica e del nostro Pianeta.

Ogni anno, dal 1997, viene scelto un tema su cui si concentrano tutte le attività di divulgazione e comunicazione; il 2025 sarà "Wetlands and Human Wellbeing", ovvero sarà evidenziato il benessere umano che deriva dalle Zone umide.

Come sarà celebrata la Giornata Mondiale delle Zone Umide in Lombardia?



Per questa importante ricorrenza annuale, le Riserve Regionali della Lombardia hanno organizzato una serie di attività divulgative, formative e ricreative.

Ecco il programma degli eventi nel dettaglio:

Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia

Sabato 1° febbraio alle ore 20.30, presso la sala della biblioteca del comune di Bodio Lomnago (VA), proiezione del documentario "La fauna della Palude" di Massimo Valerio

Riserva Naturale Pian Di Spagna e Lago Di Mezzola

Domenica 2 febbraio alle 10.30, passeggiata guidata nella Riserva



Giovedì 6 febbraio alle ore 20.00, serata divulgativa sulla conoscenza dell'area protetta



Locandina eventi

Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino

Sabato 1° febbraio alle ore 10.00, presso il Castello Oldofredi, dibattito moderato da Marco Cattaneo, giornalista scientifico



Locandina evento

Riserva Regionale Valli del Mincio

Domenica 2 febbraio alle ore 09.00, presso Rivalta sul Mincio, visita guidata al Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume e Navigazione gratuita con guida ambientale alla scoperta delle Valli del Mincio



Domenica 2 febbraio alle ore 09.00, Passeggiata naturalistica gratuita nella Riserva naturale "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio.



Locandina evento