Con l'appuntamento di martedì 4 febbraio, alle ore 15, al Teatro comunale di Canossa (RE), prende il via il terzo ciclo di incontri dei tavoli di lavoro per la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) nelle aree protette dell'Emilia Centrale. I tavoli sono dedicati interamente alla Fase 3 della CETS, cioè quella rivolta alla costruzione dei pacchetti turistici. Per questo, oltre agli operatori turistici, alle guide, alle strutture ricettive e della ristorazione e alle sezioni CAI, sono invitati i tour operator delle province di Modena e di Reggio Emilia.

Grazie allo strumento partecipato rappresentato dalla CETS e messo a disposizione dall'Ente Parchi Emilia Centrale, i tavoli stanno elaborando progettualità comuni tra gli operatori turistici e le realtà pubbliche e private dei territori dell'Emilia Centrale.

Dopo l'avvio a Canossa, i successivi appuntamenti sono previsti per mercoledì 5 febbraio nella Sala consiliare del municipio di Fanano (MO) alle ore 10.30 e al Centro Parco Il Fontanazzo a Pieve di Trebbio di Guiglia (MO) alle ore 15.