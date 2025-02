Nella Riserva dei Ghirardi

Un'esperienza per chi è interessato a conoscere i cavalli sotto l'aspetto etologico e di come, proprio per la loro socialità e la loro predisposizione naturale possano essere di sostegno alle persone nell'Equiterapia e nell'Equicoaching.

Vi racconteremo della loro socialità, delle loro esigenze, come comunicano, come si relazionano tra loro e come avvicinarsi in sicurezza.

Osservarli liberi mentre pascolano e interagiscono tra loro e con noi, circondati dai suoni della natura che ci circonda, è un'esperienza incantevole, che rallenta lo scorrere del tempo, che regala benessere e pace, lavora in coerenza cardiaca, restituendoci il nostro ritmo naturale. Spesso i cavalli si avvicinano spontaneamente per venire a conoscervi e per farsi accarezzare.

Sono necessari calzature da escursione e pantaloni comodi per sedersi nel prato.

L'iniziativa si svolge domenica 09 febbraio 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed è guidata dalla Equicoach Elena Gabbi.

Il costo di partecipazione è di € 25,00 a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.