Elaborato dalla Commissione Internazionale Aree Protette e WWF

E' disponibile un nuovo rapporto della Commissione Mondiale per le Aree Protette (WCPA) dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e del World Wildlife Fund che offre una guida, con casi di studio, per l'attuazione e la gestione degli interventi di conservazione del territorio, dell'acqua e delle aree marine e costiere attraverso le OECM (Other Effective area-based Conservation Measures) al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella Conferenza Globale per la Biodiversità svoltasi a Kunming-Montreal nel 2022.

Link alla news integrale in inglese ed ai documenti