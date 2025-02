L'OLP è l'acronimo che sta per Operatore/Operatrice Locale di Progetto ed è la figura di tutor che ti seguirà per tutto il tuo percorso di Servizio Civile Universale.

Si tratta di dipendente, volontario o altro personale a contratto. È dotato di capacità e professionalità specifiche inerenti le attività previste dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività degli operatori volontari, con caratteristiche tali da poter essere "maestro" dei volontari stessi.

Come già detto, l'anno di Servizio Civile è un anno di formazione, in cui potrai metterti alla prova e "imparare facendo", così da costruirti un bagaglio di competenze personali e professionali utili per un futuro lavorativo. L'OLP ti aiuterà in questo processo educativo, coinvolgendoti attivamente nelle attività progettuali: inizialmente avrai modo di osservare per poi essere in grado di partecipare in un'ottica di sperimentazione continua.

E' attivo il nuovo bando di Servizio Civile Universale!

Vuoi trascorrere un anno con noi oppure in una delle aree protette, associazioni ed enti del territorio?

Hai tempo fino alle ore 14.00 del 18 febbraio per presentare la tua domanda!

Maggiori dettagli qui.