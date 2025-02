Domenica 23 febbraio alle ore 10 si terrà un nuovo appuntamento con il tour "Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee" nel Parco Spina Verde. Un itinerario guidato della durata di circa 2 ore e mezza, che permetterà di esplorare importanti testimonianze storiche, come trincee, fortini e passaggi nascosti, rimanendo immersi nel contesto spettacolare del Parco.



Il ritrovo sarà a Villa Imbonati a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia (CO) - sarà possibile partecipare pagando una quota di € 15 per gli adulti e € 9 dai 6 ai 14 anni.

Obbligatoria la prenotazione al seguente link .

Per altre informazioni contattare Slow Lake al numero di telefono o all'indirizzo mail: 375.8549221 - info@slowlakecomo.com.