Siglato protocollo di intesa con Federparchi, attenzione anche ad innovazione e agricoltura.

Intraprendere un percorso comune al fine di promuovere e valorizzare i beni ambientali, territoriali e culturali delle aree protette con particolare attenzione alle attività orientate alla sostenibilità. Questi gli obiettivi del protocollo di intesa siglato tra Federparchi e Accademia dei Georgofili. I due soggetti di impegnano a promuovere ed attivare programmi di attività congiunte destinate a contribuire al progresso dell'agricoltura, del settore forestale, della tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità agraria e forestale, della sicurezza e qualità agroalimentare. A valorizzare il proprio reciproco patrimonio culturale e le nuove acquisizioni tecnico scientifiche che hanno riflessi sull'agricoltura, sulle foreste, sull'alimentazione e sul mondo rurale, anche in relazione all'aggiornamento degli agricoltori e dei tecnici agricoli, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

I Georgofili e Federparchi intendono favorire la diffusione dell'innovazioni produttive, di processo e di prodotto, nel settore dell'agricoltura e delle foreste, per quanto concerne le tecniche colturali compatibili con i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente rurale e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità. L'impegno reciproco è di favorire, sia a livello nazionale che a livello delle rispettive rappresentanze territoriali e settoriali, le attività congiunte, dando loro la massima diffusione e condivisione. Particolare attenzione sarà posta anche ai temi della ricerca, della valorizzazione della cultura e della storia dei territori delle aree naturali protette e favorire sinergie nell'acquisizione di nuove conoscenze tecnico scientifiche nel settore agricolo.

Il Presidente dell'Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, ha espresso la propria soddisfazione per la firma del protocollo d'intesa con Federparchi: "La collaborazione tra istituzioni che si impegnano a favore dell'ambiente in senso lato, basandosi sulla conoscenza e sui risultati della ricerca scientifica, è un atto che ritengo sempre doveroso, specialmente nel nostro Paese, territorialmente diverso e ricco di tradizioni e biodiversità. Sono certo che gli intenti condivisi con questo protocollo avranno ricadute positive per lo sviluppo delle aree protette, sempre a rischio di essere marginalizzate".

Anche per Luca Santini, presidente di Federparchi, l'intesa ha un valore importante: "Tutelare la biodiversità oggi significa non solo portare avanti azioni di conservazione e protezione della natura, ma intervenire per favorire la sostenibilità, quindi interagire con chi si occupa di cultura, innovazione, attività produttive. La collaborazione con la prestigiosa Accademia dei Georgofili va esattamente in questa direzione: portare avanti un lavoro condiviso che coinvolga anche le comunità e i territori interessati dal sistema italiano delle aree protette"

Box: Chi è l'Accademia dei Georgofili

L'Accademia dei Georgofili è la più antica al mondo nel settore dell'agricoltura, fondata a Firenze nel 1753. Adeguando ai tempi organizzazione, metodologia e strumenti di lavoro, essa ha sempre mantenuto il proprio ruolo e gli obiettivi enunciati con l'atto costitutivo, ovvero sollecitare la consapevolezza dell'importanza del settore primario perché ha costituito e costituisce tuttora la fonte principale del nostro sostentamento alimentare e rappresenta il fondamentale fattore di equilibrio per la biosfera, della quale l'uomo è parte integrante. Nell'attuale panorama di globalizzazione, l'Accademia dei Georgofili continua ad affrontare le nuove problematiche che investono l'agricoltura e l'ambiente: i cambiamenti climatici, il consumo di suolo, la sicurezza alimentare globale, la ricerca, i finanziamenti per le imprese agricole, ecc. Attraverso il numeroso corpo accademico vengono promossi studi e ricerche, i cui risultati vengono poi esposti e discussi al fine di stimolare nuove idee e raccogliere conoscenze, per poi trarne aggiornate sintesi da divulgare e offrire soprattutto all'attenzione di coloro ai quali spettano le valutazioni e le decisioni politiche.