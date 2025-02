Prosegue la proficua collaborazione per la sostenibilità e il contrasto del bracconaggio

La Fondazione Uomo – Natura – Ambiente compie dieci anni e li celebra con una serie di eventi presso l'EOS – European Outdoor Show - che si è svolto a Verona. L'8 febbraio si è tenuta una festa per il compleanno della Fondazione a cui ha partecipato la vicepresidente di Federparchi Santina Grande, che ha portato il saluto delle aree protette e tracciato un bilancio positivo della collaborazione reciproca.

Sono numerosi i progetti che da alcuni anni Federparchi e Fondazione UNA condividono,tra questi "Biodiversità in volo" un progetto che ha l'obiettivo di una più efficace tutela dell'avifauna e della biodiversità e del contrasto al bracconaggio. Il progetto mira anche a aumentare la consapevolezza sulle pratiche virtuose di gestione della fauna all'interno dei parchi nazionali e regionali italiani, attraverso il coinvolgimento dei giornalisti e influencer, con i quali sono state realizzate visite guidate ed escursioni ai parchi nazionali del Gran Paradiso, Foreste Casentinesi, Asinara, d'Abruzzo Lazio e Molise; al Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in quello della Maremma ed anche in Catalogna presso la Disputaciò de Barcelona.

Nel corso dell'evento Santina Grande ha ricevuto, insieme ad altri, una targa in considerazione della proficua collaborazione tra Federparchi e la Fondazione.