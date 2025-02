Sono tre i progetti al momento attivi per il nuovo bando di Servizio Civile Universale - oggi faremo un approfondimento su "Coltivare la Scienza per uno sviluppo sostenibile".



Il progetto si lega ad alcuni degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030:



Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Obiettivo 13 - Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico



Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Sono diverse le attività che potresti seguire trascorrendo un anno in una delle sedi di accoglienza del progetto. Vediamone alcune insieme:

Coltivazione e cura di orti

Semina, rimboschimento e gestione forestale

Monitoraggio dei dati ambientali

Cura e manutenzione

Rilascio autorizzazioni

Pozze per anfibi

Le sedi di accoglienza per questo progetto sono le seguenti:



Qui puoi trovare il dettaglio in sintesi del progetto!



Ricordiamo che l'impegno prevede circa 4/5 ore al giorno ed è previsto un contributo di €507.30 al mese da parte del Ministero!



Scadenza: 26 settembre ore 14.00