Conservare e interpretare il patrimonio è uno dei tre progetti al momento attivi per il nuovo bando di Servizio Civile Universale.

Contesto

A partire dall'obiettivo 4 e obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030, il progetto si sviluppa nel contesto della rete di musei interattivi in ambito metropolitano milanese e di ecomusei connessi con aree protette lombarde che mirano concretamente a "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili".

Il Servizio Civile Universale nasce dal concetto di base della difesa non armata della patria e nell'attuazione del progetto viene declinato come:

difesa del patrimonio storico, naturale e culturale della nazione come attività di conservazione e valorizzazione dei beni museali ed ecomuseali

della nazione come attività di conservazione e valorizzazione dei beni museali ed ecomuseali difesa delle fasce fragili di popolazione con servizi capillari di informazione e di accesso alle competenze digitali

I giovani in Servizio Civile diventano quindi custodi e interpreti del patrimonio naturale e culturale, in grado di adottare un linguaggio contemporaneo per raccontare l'identità del territorio così da fidelizzare i residenti, le scuole e i visitatori più occasionali - sensibilizzare per prendersi cura.

Le attività

Ecco alcune delle attività che potresti svolgere:

Conduzione di laboratori, workshop, visite guidate per scuole e famiglie

Ideazione e realizzazione di nuovi contenuti multimediali

Creazione di contenuti per le pagine social e siti web

Le sedi

Le sedi di accoglienza del progetto sono le seguenti:

