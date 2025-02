Domenica 23 febbraio con Camminaparchi

Escursione nella Valle del Trebbia a stretto contatto con la natura di un territorio di passaggio tra la Liguria e la pianura Padana. Di notevole importanza erano le vie antiche degli Abati e del Sale percorse da pellegrini soldati mercanti e briganti. Un luogo di notevole interesse naturalistico e storico dove tra il 300 e 400 sorsero numerosi castelli lungo il percorso del fiume.

Itinerario: precorso ad anello partendo dal Castello di Rivalta Trebbia seguendo i sentieri del picchio e orchidea in un oasi naturalistica per poi calpestare l'antica via del Sale sino ai boschi di Croara chiudendo l'anello ritornando al Castello di Rivalta Trebbia.

Percorrenza totale: 13 km circa

Dislivelli: 170 metri in salita/ 170 metri in discesa

Grado di difficoltà: Facile Scala Cas T1 - Tempo di percorrenza: 4 ore escluse soste / 6 ore con soste incluse e pranzo al sacco

Ritrovo: domenica 23 febbraio 2025 alle ore 9.00 presso il parcheggio del Castello di Rivalta, Comune di Gazzola (PC). Termine escursione: ore 15.30 circa.

Abbigliamento consigliato: scarponi da trekking a caviglia alta con suola scolpita , pantaloni lunghi , abbigliamento a strati , giacca anti pioggia , cappello , occhiali da sole , bastoncini da trekking per chi è solito usarli ,ed un eventuale cambio di vestiario.

Organizzatore e Guida: Appennineggiando di Gianpaolo Milanta (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 € a persona

Prenotazione obbligatoria: Cell & Whatsapp 347 7642677 - Pagina Facebook Appennineggiando - sito Internet Appennineggiando.it