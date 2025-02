Il respiro del futuro sostenibile

Giovedì 27 febbraio dalle 16:30 alle 19:00 Parco Nord Milano in occasione dei 50 anni dalla nascita organizza un incontro presso Oxy.gen. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza per riflettere assieme sul futuro e per redigere un nuovo patto valido per i prossimi anni.

La partecipazione è libera ed è obbligatorio registrarsi al seguente link.