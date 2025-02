Lex – parere di precontenzioso

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso un parere di precontenzioso in merito alla esclusione dagli appalti pubblici nei casi di gravi violazioni fiscali.

Massima di riferimento: In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è obbligatoria l'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della violazione e della definitività dell'accertamento, la fattispecie è sussumibile tra le cause di esclusione automatica ai sensi dell'art.94 comma 6 D.lgs.36/2023.

Su www.federparchi.it/lex