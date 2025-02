Stagione teatrale ragazzi al Teatro alla Corte di Giarola

L'associazione UOT-Unità di Organizzazione Teatrale presenta sabato 22 febbraio 2025 alle ore 16.30 uno spettacolo dedicato a bambini:

La Baracca – Testoni Ragazzi

L'ELEFANTINO

di e con Bruno Cappagli

Bubu ha l'incarico di lavare tutti i calzini della famiglia. Mentre lava, Bubu si racconta una storia. Come per magia, i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile. L'elefantino incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, e incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare.

Narrazioni indicate dai 2 anni.

La narrazione è a capienza limitata, si consiglia pertanto la prenotazione: info@asociazioneuot.it, 346/6716151. Il costo del biglietto è di 8€ per gli adulti e 7€ per i bambini.

Lo spettacolo va in scena sabato 22 febbraio 2025 alle ore 16.30 presso il Teatro Corte di Giarola, in Strada Giarola, 10 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.

Negli spazi esterni del teatro, per i piccoli spettatori sarà presente anche la casetta scambio-libri: seguendo la formula del booksharing, si potranno portare i propri libri già letti e prendere in cambio quelli lasciati da altri bambini e bambine.

La stagione teatrale è realizzata da Comune di Collecchio e UOT_unità di organizzazione teatrale con la collaborazione di Parchi del Ducato.