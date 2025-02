Dal 27 luglio al 3 agosto sarà in Italia il 21° raduno

Europarc, la federazione di tutti i parchi europei, ha scelto le Foreste casentinesi come sede del 21° "Campo internazionale degli Junior Ranger", dedicato ai giovani dai 12 ai 18 anni impegnati nella tutela delle aree protette dove vivono.

Dal 27 luglio al 3 agosto sedici delegazioni da tutta Europa (due ragazzi ed un "mentore" per ciascuna) saranno ospitate dall'Ente Parco in una grande struttura attrezzata nella foresta di Badia Prataglia.

Il programma vedrà momenti di scoperta del territorio protetto ed escursioni in alcuni dei suoi luoghi più affascinanti: da Ridracoli alla Lama, dalla cascata dell'Acquacheta al Monte Falterona, fino alla foresta monumentale della Verna.

I giovani saranno impegnati anche in attività di confronto e discussione tra loro, nello sviluppo di modelli europei di partecipazione delle nuove generazioni alle attività di tutela, monitoraggio e valorizzazione delle aree protette.

Il Parco ha delegato due istituti scolastici che già collaborano per i progetti ambientali per la selezione di giovani (toscani e romagnoli) che si uniranno al gruppo internazionale per tutta la settimana dell'evento. Il programma è condotto da tecnici, Carabinieri forestali, specialisti dell'istruzione e volontari del Parco.

Europarc Junior Ranger si prefigge di avvicinare i ragazzi al loro patrimonio naturale e culturale, integrare l'educazione ambientale utilizzando metodi non formali e costruire un senso di solidarietà con altri giovani, all'interno della loro comunità e in tutta Europa.

I giovani partecipanti saranno facilmente raggiungibili e potranno essere consultati quando si renderà necessario integrare la loro voce nei processi decisionali in merito alle politiche ambientali.

Federparchi Europarc Italia è la sezione italiana di Europarc Federation, guidata dal presidente Luca Santini. Il programma EUROPARC Junior Ranger è una iniziativa di educazione e sensibilizzazione ambientale per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni che vivono all'interno o nelle vicinanze di un parco. Ogni anno il campo Junior Ranger si svolge, a rotazione fra diversi paesi, in un'area protetta aderente a Europarc Federation.