Per siti italiani e spagnoli: pesca artigianale, turismo sostenibile ed educazione ambientale

Per il secondo anno consecutivo Federparchi organizza il concorso "Buone pratiche per i siti marini Natura 2000" nell'ambito del progetto LIFE A-MAR NATURA2000 "Conoscere e amare i siti marini Natura 2000 per proteggerli" - LIFE20 GIE/IT/001352. La scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è fissata alle ore 24 del giorno 15 aprile 2025.

Come nella precedente edizione del 2024, il concorso mira a selezionare le "Buone Pratiche" che promuovono una gestione sostenibile delle risorse ittiche, il turismo sostenibile e l'educazione ambientale all'interno dei siti Natura 2000 con priorità ai siti che sono stati interessati dalla campagna velica svoltasi nell'ambito del progetto LIFE A-MAR NATURA2000.

Le "Buone Pratiche" devono, quindi, essere attuate dalle imprese che rientrano nelle seguenti categorie di attività:

Imprese di pesca professionale che, in un'ottica di gestione sostenibile delle risorse ittiche, praticano la pesca artigianale, definita dal Reg. CE 26/2004 tab. 3 allegato I: "Pesca praticata da navi di lunghezza f.t. inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati"

Imprese turistiche che praticano forme di turismo sostenibile;

Imprese che si occupano di educazione ambientale.

Per "gestione sostenibile" si intendono le attività di pesca che garantiscono e promuovono la salvaguardia e/o la valorizzazione delle risorse ittiche, favorendo la loro riproducibilità. Questo include azioni collettive di gestione sostenibile di aree marine/lagunari, sviluppo e utilizzo di attrezzi di pesca selettivi e a basso impatto ambientale, filiere produttive di valorizzazione di prodotti provenienti da pesca e allevamenti sostenibili.

Per "turismo sostenibile" si intende un turismo consapevole del suo impatto sociale, economico e ambientale presente e futuro, in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell'ambiente e delle imprese.

Per "educazione ambientale" si intende la sensibilizzazione dei cittadini e delle comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio

Possono partecipare al bando le imprese, anche in forma cooperativa, singole o associate, afferenti ai settori sopra descritti che operano nei siti Natura 2000 di Italia e Spagna.

Alle tre imprese vincitrici italiane e alle tre spagnole, una per ciascuna categoria di attività, verranno assegnati i seguenti premi:

1- impresa di pesca artigianale: abbigliamento tecnico completo da lavoro e di sicurezza (giubbotti di salvataggio e cerate professionali, stivali, guanti da lavoro, ecc.) in materiale riciclabile adeguato al sistema di pesca praticato;

impresa del turismo Sostenibile: n° 6 binocoli tecnici idonei all'ambiente marino e degli ecosistemi costieri per gli avvistamenti dell'avifauna dei cetacei, ecc.;

impresa di educazione Ambientale: n° 1 telecamera subacquea dotata di cavo di trasmissione e monitor esterno per la visione in barca degli ecosistemi marini.

Tutti i premi saranno personalizzati con il logo del progetto.

Allegato bando con link alla domanda di partecipazione