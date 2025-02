Sono stati ultimati i lavori di posa della cartellonistica nell'alta valle delle Tagliole, nel Parco regionale del Frignano (Alto Appennino Modenese), destinati ad attrezzare i percorsi turistici di visita dei "geositi" (principale emergenza geologico-ambientale del territorio) e dell'Ecomuseo di Tagliole.

La valle delle Tagliole, segnata dall'omonimo torrente e racchiusa tra le cime dei monti Giovo e Rondinaio a sud e i crinali che fanno capo al monte Modino a est e al monte Nuda a ovest, è uno dei territori di maggior pregio del Parco del Frignano, che ospita anche i suoi laghi più conosciuti: Santo, Baccio, Turchino e Torbido. Al centro il paese "diffuso" delle Tagliole, frazione del comune di Pievepelago, costituito da gruppi di case chiamati "casolari". La collocazione piuttosto appartata della valle ne ha mantenuto il carattere incontaminato e l'alto valore paesaggistico, ambientale e antropologico.

In questo quadro si collocano gli interventi, coordinati dall'Ente Parchi Emilia Centrale, relativi a due progetti rivolti alla valorizzazione del territorio delle Tagliole. «Interventi – come ha dichiarato Luciana Serri, presidente dell'Ente Parchi Emilia Centrale – che mirano a valorizzare luoghi forse non così conosciuti, ma di grande pregio ambientale. La valle delle Tagliole è un gioiellino da rendere maggiormente fruibile ai visitatori».

Il primo intervento è stato realizzato dall'Ente Parchi in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Frignano nell'ambito di un più ampio progetto della Regione Emilia-Romagna. Esso ha puntato alla valorizzazione dei cosiddetti "geositi" (qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione) dell'alta val Scoltenna, per lo più concentrati o ricadenti proprio nella valle delle Tagliole: "Morfologie glaciali tra Monte Giovo e Monte Rondinaio" e "Monte Modino" tra i geositi di rilevanza regionale; "Deposito glaciale della Valle delle Tagliole", "Monte Nuda" e "Valle delle Tagliole" tra i geositi di rilevanza locale. Oltre alla cartellonistica, l'intervento ha prodotto anche un docu-film informativo e una carta geo-turistica e sono state svolte attività didattico-formative presso le scuole e attività informative rivolte alla cittadinanza.

Il secondo intervento riguarda la realizzazione e la posa dei pannelli dell'Ecomuseo Le Tagliole curati dall'associazione locale "Valle dei Briganti" con contenuti elaborati da Ideanatura, un primo passo nella direzione della conservazione della storia, della cultura e delle tradizioni della piccola comunità locale della valle. Si tratta di 16 pannelli dislocati nei vari casolari del paese, contenenti notizie sui luoghi, sulle tradizioni e sulle leggende che, integrandosi nel contesto naturale del territorio, diventano un "museo all'aperto", contenitore della memoria e patrimonio culturale per le future generazioni. Importante, in questo, l'obiettivo di mantenere e recuperare la fitta rete di percorsi che collegavano i casolari e valorizzare gli antichi tracciati, come la "Via dei Remi" (la cui testimonianza rimane nel casolare Pian dei Remi), nata nel 1625 e tenuta in vita fino al 1791, allo scopo di fornire legname da lavoro agli arsenali di Pisa e Livorno. Alcuni dei tracciati storici sono scomparsi, altri sono diventati strade carrabili, altri ancora sono rimasti come sentieri. In particolare, da Tagliole passano i sentieri CAI 535MO Tagliole-Roncoglione, 533MO Tagliole-Monte Nuda e il sentiero locale "Le antiche orme", che collega ad anello alcuni casolari. Tagliole è raggiunto anche dall'itinerario "Chiese e Briganti" dei Sentieri della Rosa Canina.