Sei un'insegnanate che ha iscritto la sua classe ad una delle attività di educazione ambientale di Sistema Parchi?

Partecipa al contest creativo, organizzato da Regione Lombardia, AREA Parchi, FLA e ERSAF, e potrai vincere un buono da € 400 da spendere per l'organizzazione di una visita presso una delle Aree Protette di Lombardia!

Ma in cosa consiste il contest creativo?

Dopo aver partecipato ad una delle attività in catalogo, la classe, con il supporto del referente dell'educazione ambientale dell'Area Protetta dove si è svolta l'attività, realizzerà un elaborato digitale che racconti l'esperienza svoltasi in Natura.

I ragazzi e le ragazze potranno approfondire gli aspetti naturalistici, quelli etnografici, paesaggistici dell'uscita o raccontare quali azioni di cittadinanza attiva hanno messo in atto.

Scadenza

Le classi dovranno inviare l'elaborato al referente dell'Area Protetta entro il 30 giugno 2025.

Premio

Gli elaborati vincitori del primo premio di ciascuna categoria, spenderanno il buono di €400 per l'organizzazione, durante l' a.s. 2025-2026, per l'organizzazione di un'attività di educazione ambientale a scelta tra quelle in catalogo:

- proposte per le scuole dell'infanzia e il primo ciclo della primaria;

- proposte per il secondo ciclo della scuola primaria;

- proposte per la scuola secondaria di primo grado;

- proposte per la scuola secondaria di secondo grado.

Premiazione

Gli elaborati vincitori e selezionati da una commisione ufficiale composta da rappresentanti di Regione Lombardia, AREA Parchi e ERSAF, verranno premiati con una cerimonia ufficiale presso uno degli Auditorium regionali.

Per saperne di più, leggi il regolamento completo.

Aspettiamo i vostri racconti digitali!