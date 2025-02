Il Parco Adamello, in collaborazione con l'Associazione "Immagini d'Ambiente" e il Comune di Cevo, organizza un corso di formazione naturalistica per insegnanti di tutte le scuole e per educatori e guide ambientali.

Il corso prevede un incontro introduttivo online e tre uscite pratiche sul campo, per esplorare le stazioni didattiche sull'ecosistema locale, la fauna, e l'utilizzo degli strumenti del naturalista.

Calendario:

Venerdì 28/03/2025 (incontro online)

Domenica 30/03/2025 (prima uscita)

Domenica 06/04/2025 (seconda uscita)

Domenica 13/04/2025 (terza uscita)

Scopri il dettaglio del programma e le modalità di iscrizioni qui