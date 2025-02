Sabato 01 e domenica 02 marzo al Teatro alla Corte di Giarola

Il quinto spettacolo della rassegna "Avena Selvatica" organizzata da Teatro Medico Ipnotico va in scena sabato 01 e domenica 02 marzo 2025 alle ore 16 presso il Teatro alla Corte di Giarola.

La rassegna prevede spettacoli di burattini, personaggi sempre diversi e divertenti ed è dedicata a bambini piccoli e alle loro famiglie.

IL PITTORE LIETO

Burattinaio: Patrizio Dall'Argine

Burattini, scene, costumi: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini

Pianista: Enrico Padovani

Si racconta che, in una tempestosa notte d'autunno nell'anno 1518, il pittore Antonio Allegri da Correggio arrivò a Parma e riuscì a trovare un alloggio di fortuna alla locanda della Pluga. Questa bettola aveva una sola camera ancora libera, la 250, che le dicerie e le superstizioni popolari volevano infestata di spiriti e sinistre presenze.

Quella notte accaddero fatti inspiegabili che cambiarono per sempre l'immaginario del pittore e lo dotarono di un nuovo modo di guardare la realtà delle cose del mondo. Nei mesi e negli anni che seguirono dipinse in città gli straordinari affreschi che ancora oggi possiamo ammirare con la testa all'insù.

Dai 5 anni

Il costo del biglietto è di € 8,00 per adulti e € 5,00 per bambini. Invia la tua prenotazione entro e non oltre le 14,30/15 del giorno dello spettacolo e se non riesci a venire avvisaci con un messaggio. Il teatro è piccolo, così regali il tuo posto a qualcun altro!!

Lo spettacolo va in scena sabato 01 e domenica 02 marzo 2025 alle ore 16.00 presso il Teatro alla Corte.

Per info: Teatro Medico Ipnotico - 3471606291 - info@teatromedicoipnotico.com - www.teatromedicoipnotico.com

Il Teatro alla Corte di Giarola si trova in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel cuore del Parco del Taro.