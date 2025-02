Letture e maschere per piccolissimi sabato 01 marzo

Il Carnevale si avvicina e con lui la magia della creatività!

Cosa faremo? Con l'aiuto di materiali morbidi e sicuri, i piccoli partecipanti potranno trasformarsi in volpi, gufi, lupi e tanti altri abitanti del bosco, personalizzando la propria maschera con colori, decorazioni e dettagli unici. Un'attività perfetta per stimolare la fantasia e la manualità, ma anche per immergersi nell'atmosfera magica del bosco con libri e letture a tema.

Adatto a bambini dai 3 agli 6 anni, con la presenza di un adulto.

Prenotazione obbligatoria.

Costo: 8 € per i bambini dai 3 ai 6 anni, 6 € fratello/sorella

L'iniziativa si svolge 01 marzo 2025 alle ore 16.30 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it