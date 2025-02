Sabato 1° Marzo 2025 dalle 16 alle 18 appuntamento da non perdere al Parco del Mincio , presso il Museo Etnografico dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio dove in compagnia di Roberta Sacchi, in arte Sakka, autrice per varie case editrici come Beccogiallo sarà possibile prendere parte ad un workshop di fumetto, dove verranno spiegate le tecniche di questa particolare arte.



Note:

Il corso è dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 18 anni in su, la quota di iscrizione è di 100 euro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi o clicca qui.

Mail:museorivalta@gmail.com,

Tel. 340.5813656,

L'intervista a Roberta Sacchi è disponibile qui.