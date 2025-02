Lex – Delibera su CCT e organi di gestione

Con la delibera 22/2025 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito la incompatibilità di alcuni ruolo per la gestione dei contratti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quello di componente di organismo dirigente e organismo di gestione del contratto.

Massima di riferimento: "non può assumere l'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico chi: a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;"