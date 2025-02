Lex – Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso una delibera relativa alla impossibilità di svolgere una gara di appalto nel caso di una procedura sopra soglia e stazione appaltante non qualificata. Il caso fa riferimento ad una Procedura telematica negoziata per l'appalto misto di lavori, forniture e servizi per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico.