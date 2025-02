Al via la nuova stagione di monitoraggio e salvataggio degli anfibi al Parco di Montevecchia e Valle del Curone. In questo periodo dell'anno gli anfibi come rospi e salamandre iniziano la loro migrazione, incappando spesso in strade asfaltate e trafficate, sopratutto di notte. L'anno scorso, grazie a questa iniziativa sono stati salvati ben 1.838 esemplari!

Assieme alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e i Volontari del Parco di Montevecchia e Valle del Curone sarà possibile partecipare alla campagna di salvataggio unendoti al gruppo di volontaro scrivendo all'indirizzo mail: gev@parcocurone.it.

Anche il tuo aiuto è prezioso!