Il presidente di Federparchi interviene al Business Tourism Management presso la Fiera del Levante

Conoscere e valorizzare il patrimonio naturale per sviluppare una fruizione sostenibile e rispettosa degli ecosistemi nelle aree naturali protette, è stato questo il fulcro dell'intervento del presidente di Federparchi Luca Santini al Business Tourism Management, l'evento svoltosi presso la Fiera del Levante di Bari dedicato alla promozione e alla gestione del comparto del turismo in Italia. Santini è intervenuto, da remoto, nel panel del 28 febbraio discutendo del tema con Ettore de Conciliis de Iorio, capo segreteria del sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro, e con Rino de Martino, presidente SEI-Confimpresa, il dibattito è stato moderato da Sacha De Giovanni di SEI-Confimpresa.

Nel corso della discussione Santini ha sottolineato l'importanza di tenere alta l'offerta qualitativa anche grazie a strumenti di certificazione quali la Carta Europea del Turismo Sostenibile promossa da Europarc federation, di cuio Federparchi è la sezione italiana, e per la quale nel nostro Paese la federazione dei parchi, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, svolge una importante funzione di supporto per la sua diffusione.

Il presidente di Federparchi ha ringraziato il sottosegretario Barbaro, rappresentato dal suo capo segreteria, per l'attenzione posta nei confronti delle aree protette italiane rimarcando l'importanza del confronto svoltosi con gli Stati Generali dei parchi dello scorso mese di dicembre, una tappa di primaria importanza per definire un percorso di aggiornamento della normativa sulle aree protette al fine di avere un sistema nazionale integrato delle aree protette, proseguire sul cammino della valorizzazione in chiave sostenibile dei territori dei parchi e continuare tutelare la più ricca biodiversità d'Europa.