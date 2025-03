Le aree protette protagoniste della conservazione

La Giornata Mondiale della Natura si celebra ogni anno il 3 marzo per commemorare l'adozione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), avvenuta nel 1973. Questa convenzione ha giocato un ruolo cruciale nel regolamentare il commercio di specie in pericolo e nel contrastare il traffico illegale di animali e piante.

La Giornata Mondiale della Natura ha acquisito sempre più rilevanza, con eventi e iniziative in tutto il mondo per promuovere la consapevolezza sull'importanza della tutela della biodiversità.

In Italia la tutela della natura selvatica, e della biodiversità in generale, rientra tra i compiti primari delle aree naturali protette. L'Italia è tra il primo paese europeo per biodiversità, abbiamo il maggior numero di specie animali e vegetali, tra esse 1300 di piante e 10000 di animali sono endemiche, cioè vivono solo in Italia. La sola fauna italiana (marina, terrestre e d'acqua dolce) è stimata complessivamente in oltre 60.000 specie, di cui circa il 98% costituito da Invertebrati e il rimanente da circa 1.300 specie di Vertebrati (dati ISPRA).