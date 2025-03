Giovedì 6 marzo presso Amp Plemmirio, Siracusa

Le Aree Marine Protette e la protezione della biodiversità, proposte per un nuovo ruolo delle aree marine protette per la sostenibilità è il titolo del convegno organizzato per giovedì 6 marzo 2025, ore 9:30 presso la sede del consorzio Plemmirio a Siracusa, organizzato dal consorzio area marina protetta del Plemmirio, da Federparchi, in collaborazione con Conisma, Castalia, Marevivo e con il patrocinio del comune di Siracusa e del libero consorzio comunale di Siracusa.

Sarà un importante momento di confronto su tematiche di carattere ambientale incentrato sul ruolo e l'importanza delle aree marine protette per la tutela della biodiversità e sulle importanti sfide da affrontare per i prossimi anni.