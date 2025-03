Domenica 9 marzo: installiamo nidi e casette per uccelli e insetti

La primavera è alle porte e la natura del Podere si prepara ad esplodere! Unisciti a noi per una mattinata speciale nel cuore del Podere Millepioppi, dove, accompagnati dall'esperto Renato Carini, faremo un'escursione alla scoperta della biodiversità del parco e ci metteremo all'opera per installare nidi e casette per uccelli e insetti.

Queste piccole case sono fondamentali per offrire riparo e protezione a tante specie che popolano il nostro territorio. Durante il percorso, scopriremo insieme perché è importante aiutare questi animali, come riconoscere le diverse specie e quali materiali sono più adatti per costruire rifugi sostenibili.

Cosa portare? Scarponcini da trekking e scarpe di ricambio.

Un'esperienza perfetta per grandi e piccoli, per vivere il parco in modo attivo e contribuire concretamente alla tutela della biodiversità. Ti aspettiamo!

Adatto a bambini dai 6 ai 12 anni.

Attività gratutita con prenotazione obbligatoria.

L'iniziativa si svolge domenica 09 marzo 2025 alle ore 10.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Info e prenotazioni: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it