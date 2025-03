Sabato 15 Marzo alle ore 21:00 imperdibile appuntamento al Parco Nord Milano dove si potrà essere partecipi di una fantastica esperienza naturalistica dedicata all'osservameno dei rapaci notturni. Durante l'escursione verrà effettuata una simulazione di monitoraggio al canto per constatare la loro presenza nel parco. Punto di ritrovo presso la Cascina Centro Parco.

Per iscriversi clicca qui.

Note:

L'escursione durerà circa 2 ore ed è consigliata ai ragazzi dai 12 anni in su. Si consiglia un'abbigliamento comodo e adatto per la stagione, si consiglia di portare con sè una torcia possibilmente non frontale. I cani per questo tipo di evento non sono ammessi.