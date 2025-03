La biodiversità è un bene prezioso per il futuro dell’umanità

In occasione della giornata mondiale della natura selvatica la direttrice generale IUCN Grethel Aguilar ha rilasciato il seguente messaggio:

È nostra responsabilità assicurare il futuro della nostra preziosa biodiversità: investire nella natura significa investire nel nostro futuro. La conservazione non riguarda solo la protezione delle specie, ma anche la sicurezza degli ecosistemi che sostengono le persone, le economie e il nostro benessere collettivo; dalle api che impollinano i raccolti alle foreste e agli oceani che regolano il clima e garantiscono il nostro futuro.

È possibile per tutti noi conservare la biodiversità e prosperare. Sono lieta che negli ultimi anni si siano registrate tendenze incoraggianti, poiché sempre più persone e organizzazioni si sono rese conto che un pianeta florido è essenziale per un'economia florida.

Ogni settore della società deve unirsi per fare la differenza. I governi, le imprese e le istituzioni finanziarie devono impegnarsi per ottenere risultati "positivi per la natura" e ognuno di noi deve fare la sua parte, perché tutti dipendiamo da un pianeta sano che possa sostenerci.

Abbiamo fatto passi da gigante ma, guardando al futuro, rimane la necessità che il sostegno finanziario alla tutela della biodiversità si estenda da interventi caso per caso ad un approccio complessivo, prendendo in considerazione tutti i fattori: economici, politici e istituzionali. Dobbiamo adottare una visione più completa e inclusiva, per garantire che il nostro impatto sia reale e duraturo.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) sta lavorando per colmando il divario tra conservazione e finanza, cercando di riunire il settore pubblico e privato e la comunità della conservazione.

Attraverso alcuni esempi di iniziative, come il WALD Innovation Facility, il Blue Natural Capital Financing Facility e il Blue Carbon Accelerator Fund, stiamo aprendo nuove opportunità per indirizzare gli investimenti in progetti di conservazione a beneficio sia delle persone che del pianeta.

Queste iniziative proteggono i nostri preziosi ecosistemi e gli habitat naturali, ma fanno anche di più: offrono mezzi di sussistenza sostenibili, rafforzano la resilienza rispetto ai mutamenti climatici e creano, nel lungo termine, valore economico per le comunità.

Il nostro messaggio è chiaro: finanziare la conservazione della natura non è un costo, ma un investimento per un futuro stabile, prospero e resiliente per tutti. Ed è un investimento che dobbiamo fare insieme, uniti per la natura. I governi, le imprese, le istituzioni finanziarie, gli esperti e la grande comunità della conservazione devono lavorare insieme per mobilitare le risorse su una scala necessaria per proteggere la biodiversità del nostro pianeta e garantire il nostro futuro.

Ci auguriamo che tutti voi siate al nostro fianco. Dobbiamo unirci per guidare questa trasformazione, con le competenze, le partnership e gli strumenti necessari per trasformare gli investimenti in un impatto reale. Cogliamo questo momento per costruire un mondo in cui la natura, le persone e le economie possano prosperare insieme.

