Prendersi cura della natura è una responsabilità condivisa

Le aree protette sono più che semplici confini su una mappa: sono sistemi viventi e fiorenti in cui tutto è collegato. Dalle piante e dagli animali che le chiamano "casa", alle persone che vivono, curano e modellano questi paesaggi, tutti hanno un ruolo in questa "partnership di vita" condivisa.

La salute di queste aree non si ferma ai confini delle aree protette. Ciò che accade oltre i loro confini influenza profondamente gli ecosistemi al loro interno. Quindi, come possiamo lavorare insieme per creare i migliori risultati sia per la natura che per le persone, garantendo la resilienza di questi luoghi speciali in un mondo che cambia?

Questi sono i temi che Europarc federation, di cui Federparchi è la sezione italiana, propone per la Giornata europea dei parchi 2025, che si celebra come sempre il 24 maggio.