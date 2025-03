Al via la procedura per la gestione dello storico rifugio nel cuore della Vena del Gesso Romagnola

Con determina di approvazione n. 38/2025, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna ha avviato la procedura aperta per la concessione in uso del fabbricato denominato Rifugio Ca' Carnè in Loc. Rontana, Brisighella.

La documentazione di gara è disponibile su:

Scadenza della procedura: 7 aprile ore 12:00