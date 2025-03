Giovedì 20 marzo alle ore 21:00 al Parco Agricolo Sud Milano dove insieme a Mauro Belardi si parlerà dell'ultimo carnivoro arrivato in Italia: lo sciacallo dorato. Proveniente dall'Est Europa, in pochi anni ha colonizzato gran parte dell'Europa Occidentale, non solo in Italia ma anche in Spagna e perfino in Lapponia.

Punto di ritrovo presso il Punto Parco Casa Gola-Polo botanico a Lucino di Rodano (MI), la prenotazione è obbligatoria alla seguente mail: partecipazione@ambienteacqua.it.

L'evento è organizzato dal Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL) e dall'associazione ambientalista AmbienteAcqua APS.