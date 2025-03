Giovedì 13 marzo alle ore ore 20:45 per celebrare i 40 anni dalla nascita della Riserva Pian di Spagna, presenta il 267° incontro, programmi presso l'Oratorio Giovanni Paolo II, a Delebio (SO), nella Sala Verde. Interverranno per l'occasione Cristina Ferrè, Paola Vola e Massimo Benazzo, dove si parlerà delll'inquadramento istituzionale e geografico, degli habitat naturalistici e prioritari presenti in Riserva, delle attività di educazione ambientale, dei progetti, dei cambiamenti climatici delle specie presenti e della migrazione dell'avifauna tramite il processo di inanellamento.