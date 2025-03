A Siracusa, presso l’AMP Plemmirio, il convegno di analisi e proposte

Numerosa e qualificata partecipazione al convegno del 6 marzo svoltosi presso la sede del Consorzio Area Marina Protetta del Plemmirio di Siracusa dal titolo: Le Aree Marine Orotette e la protezione per la biodiversià', proposte per un nuovo ruolo delle AMP per la sostenibilità, organizzato da Consorzio Plemmirio, Federparchi, Consorzio Interuniversitario CoNISMa, Consorzio Castalia, Marevivo e con il patrocinio del Comune di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Un convegno molto seguito in sala ma anche da remoto in diretta che ha visto il coinvolgimento di molti partner istituzionali, autorità civili e militari, enti di ricerca, enti gestori di aree protette fra cui l'Area Marina Protetta Isole Egadi, il Parco nazionale Isola di Pantelleria, la Fondazione Univerde e Seashephard Italia.

Un momento di analisi e di confronto molto importante che ha visto anche il coinvolgimento di molti studenti dell'Istituto Superiore A.Rizza di Siracusa con indirizzo Trasporti e Logistica, molto attenti e interessati alle tematiche riguardanti le aree marine protette ma anche a tutto il tema del recupero dei rifiuti e delle reti fantasma che da anni vengono svolti in mare, al fine di preservare sempre di più la biodiversità marina.

Prima e dopo lo svolgimento del convegno è stato possibile visitare il molo didattico della sede del Consorzio Plemmirio, dove è stata allestita una mostra interattiva con contributi video forniti da CoNISMa, Castalia, Marevivo e dal Consorzio Plemmirio, a cui è stato affidato l'importante compito di allestimento, molto efficiente, realizzato dagli operatori del Consorzio, con il coordinamento della biologa marina, Linda Pasolli.

I presenti al convegno, hanno anche potuto vivere l'esperienza immersiva, all'interno della "Stanza del Mare", allestita presso la sede del Consorzio Plemmirio. Molti i temi trattati durante il convegno, che dopo i saluti istituzionali, si è svolto con una tavola rotonda che ha visto coinvolti molti attori e operatori del mondo del mare, delle aree protette e delle autorità militari, coordinati dal giornalista Massimo Maria Amorosini, che in una sequenza di domande alternate, ha affrontato tutti i temi relativi alla tutela e al rafforzamento della salvaguardia in mare della biodiversità, puntando sempre di più sul principio della sostenibilità.

E' stato affrontato anche il tema delle modifiche normative in atto presso il parlamento nazionale della legge quadro 394 del 1991 ovvero la legge quadro sulle aree protette con le proposte in merito alle aree marine protette, presentate da Federparchi in occasione degli Stati generali delle Aree Protette, svolti a Roma il 17/18 dicembre 2024.

Molto sentito e a tema è stato l'intervento dell'Assessore Regionale al territorio e Ambiente della Regione Siciliana, on. Giusy Savarino che intervenendo ha rimarcato l'importanza delle aree protette in un panorama regionale e nazionale, delle aree marine protette e anticipando in Sicilia l'istituzione di due nuove riserve naturali come Punta Bianca in provincia di Agrigento e la riserva naturale Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena, i cui iter istitutivi sono in corso d'opera.

Il Presidente di Federparchi Europarc-Italia Luca Santini ha sottolineato l'importanza che Federparchi sta dedicando in questi anni al sistema delle aree protette in Italia e all'importanza delle aree marine protette ma anche e "soprattutto alla necessità di poter dotare queste ultime di ulteriori strumenti che possano mettere in campo maggiori risorse umane ed economiche2.

Il direttore dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, Salvatore Cartarrasa ha anche parlato dell'importante rapporto esistente fra le aree marine protette e i pescatori, al fine di incentivare sempre di più questa sinergia e collaborazione, anche con nuovi ruoli ed opportunità. Il Presidente del Consorzio Area Marina Protette del Plemmirio, Patrizia Maiorca ha affermato: "lo svolgimento del convegno è stato un momento importante perchè costituisce un altro passo avanti nella tutela del mare e della sua importante biodiversità anche perchè, sè scompare la biodiversità dal mare, l'uomo è destinato a soccombere. Quindi la tutela della biodiversità è una priorità per il mare ma anche e soprattutto per gli uomini".

Marco Mastriani, Coordinatore Regionale di Federparchi Sicilia, ha affermato: "si è svolto un convegno molto importante che dopo il G7 Agricoltura a Siracusa e lo svolgimento degli Stati Generali delle Aree Protette in Italia, ci consente di mettere al centro l'importanza della tutela del mare, della biodiversità e anche dell'importante ruolo che svolgono tutte le aree marine protette in italia per il raggiungimento di questi obiettivi. Oggi più che mai, serve rafforzare anche da un punto di vista normativo il ruolo centrale delle aree marine protette in un sistema generale di aree protette e iniziare a monitorare il fenomeno del turismo all'interno di queste importanti aree, che sono certamente diventate anche delle destinazioni turistiche a cui bisogna puntare all'ecoturismo come modello di sviluppo e pertanto ponendo sempre al centro del dibattito alcune priorità: tutela ambientale e sostegno alle comunità locali".