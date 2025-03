Alle spalle 17 anni di attività, Minozzi ricopre l’interim

Dopo quasi 17 anni al servizio delle aree protette europee, Carol Ritchie lascia il suo incarico di Direttrice esecutiva di EUROPARC Federation. Durante il suo mandato – scrive Europarc in una nota - Carol è stata una forte sostenitrice dei parchi ed ha svolto un ruolo importante nel supportare il lavoro del Presidente, del Consiglio e di tutti gli associati. Il suo impegno per la cooperazione internazionale e la conservazione della natura è stato evidente in molte delle principali iniziative e partnership di Europarc Federation.

Mentre si prepara a nuove opportunità - prosegue Europarc - le esprimiamo la nostra sincera gratitudine per il suo contributo e le auguriamo ogni successo nei suoi futuri impegni professionali e personali. Al momento Federico Minozzi ricopre il ruolo di Direttore ad interim.