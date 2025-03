La Riserva MAB UNESCO Appennino Tosco-Emiliano fa parte del Programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MAB). Le "Riserve della Biosfera" sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini dove, attraverso una gestione sostenibile del territorio, si conciliano la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità con l'utilizzo responsabile delle risorse naturali, a beneficio delle comunità locali.

In questo contesto, la Riserva della Biosfera Appennino Tosco-Emiliano ha avviato una consultazione pubblica per definire, insieme a tutti gli interessati, gli obiettivi del prossimo Action Plan (2026-2035). Questo documento sarà elaborato in modo partecipato nel prossimo autunno, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno dal Congresso mondiale delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO, previsto per settembre in Cina.

Questa consultazione rappresenta anche un'opportunità per raccogliere riscontri sull'operato della Riserva della Biosfera negli ultimi anni e per raccogliere suggerimenti di miglioramento.

La compilazione del questionario richiede circa 15-20 minuti e sarà possibile completarla entro il 10 maggio 2025 al seguente link: https://forms.gle/2o2ayysVx8d75wGU6.

I risultati della consultazione saranno presentati a giugno, durante una serie di assemblee pubbliche organizzate in occasione del decimo anniversario del primo riconoscimento MAB UNESCO, ottenuto il 9 giugno 2015.

Lavori in corso e nuovi progetti: costruiamo insieme l'Action Plan 2026-2035. Il percorso continua, facciamolo insieme!

Maggiori informazioni sulla Riserva MAB Unesco Appennino Tosco-Emiliano.