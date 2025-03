Incontro tra presidente Luca Santini e pres. Federazione Apicoltori Raffaele Cirone

Ribadire l'importanza degli impollinatori per la tutela della biodiversità e sostenere la filiera dell'apicoltura con una stretta collaborazione con le aree naturali protette. Questi i temi dell'incontro tra il presidente di Federparchi Luca Santini e Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori Italiani. L'incontro, presso la sede della Federparchi di Roma, è stato un momento costruttivo per rafforzare la convergenza e la cooperazione tra il sistema dei parchi e il comparto dell'apicoltura, che costituisce un importante volano sia per la tutela delle specie che per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Particolare attenzione sarà posta per garantire e favorire la presenza degli impollinatori selvatici nei vari territori al fine di minimizzare gli impatti che possono avere gli impollinatori domestici, che sono generici, mentre i selvatici spesso sono impollinatori specifici.