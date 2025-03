L'IIS Bertarelli Ferraris, Scuola Polo per l'Ambiente della città di Milano parteciperà alla manifestazione Fa' la Cosa Giusta in qualità di Scuola polo per l'Ambiente della città di Milano il giorno 14 marzo. Nello specifico verrà presentato il progetto di Educazione Ambientale Rete EduCare: Futuri Sostenibili.

Il progetto Changemaker for Climate Justice. Giovani in azione per la giustizia climatica

All'interno dell'ARENA della Fiera dalle 11:00 alle 12:00, gli studenti e le studentesse della classe 4CA indirizzo commerciale esporranno il progetto a cui hanno partecipato "Changemaker for Climate Justice. Giovani in azione per la giustizia climatica" di ACTIONAID: promuove le competenze di docenti e giovani ragazzi e ragazze su giustizia climatica e sviluppo sostenibile.

I/le giovani terranno per l'occasione un laboratorio di cittadinanza attiva e digitale, utilizzando la piattaforma IAIA che si avvale dell'intelligenza artificiale per studiare i problemi ambientali. Con il supporto degli ingegneri di IAIA ITALIA mostreranno come i dati scientifici possono essere utilizzati per sperimentare l'impiego di tecnologie innovative per diventare protagonisti del miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientali, sociali ed economiche del proprio territorio. In che modo? Conoscendone le fragilità e le opportunità e formulando soluzioni sostenibili.

La piattaforma permette di muoversi virtualmente in un raggio di azione di 3000 metri intorno al baricentro dell'istituto scolastico, ubicato in zona Porta Romana, e grazie all'uso della "q-app" collegata alla piattaforma, post di vario colore possono essere inseriti per segnalare elementi di pregio o criticità del territorio oltre che fare segnalazioni alle istituzioni, agli enti, alle imprese che operano nel settore ambiente.

Punto desk

L'IIS Bertarelli Ferraris sarà presente anche con un punto informativo dedicato al Progetto EducAre Futuri Sostenibili in collaborazione con le scuole ed i Partner della Rete e sarà l'occasione per sensibilizzare gli studenti e la comunità sull'importanza della sostenibilità promuovendo un'educazione attiva per la tutela dell'ambiente.

I laboratori

Nell'ambito della manifestazione Fa' la cosa giusta! e con la collaborazione dei Partner della Rete, l'IIS Bertarelli Ferraris ha contribuito diversi laboratori dedicati alle scuole. Segnaliamo che in collaborazione con la scuola polo, anche AREA Parchi presenterà un laboratorio: Esploratori di biodiversità per un giorno

Clicca qui per maggiori informazioni