Al via i colloqui di selezione per i progetti di Servizio Civile Universale del programma SEMI SECOLARI, GERMOGLI DI FUTURO

I colloqui si svolgeranno in presenza a partire da lunedì 24 marzo secondo il calendario pubblicato a questo link: CALENDARIO COLLOQUI

ATTENZIONE: per trovare la data di convocazione serve avere il riferimento numerico della propria domanda.

La sede dei colloqui è la Cascina Centro Parco, presso Parco Nord Milano, via Clerici 150 - Sesto San Giovanni (MI).

Perché il colloquio sia valido ci si dovrà presentare all'orario di inizio della parte scritta alle ore indicate del giorno previsto. A seguire si stabilirà l'ordine della parte orale che si svolgerà nel giorno indicato (non ci saranno slittamenti a meno di richieste specifiche)



Per informazioni: areaparchi@parconord.milano.it