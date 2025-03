Domenica 23 marzo con Camminaparchi

Il biowatching per bimbi accompagnati da genitori e nonni

Sperimentazione pratica per il riconoscimento degli animali e delle loro tracce con utilizzo di lenti, schede didattiche e manuali. Piccole raccolte di materiali per apprendere come custodire i reperti.

Adatto ai bambini e bambine delle scuole elementari, dai 6 ai 10 anni.

Itinerario: il sentiero che attraversa la Riserva dall'Acquario della Biosfera fino ai Laghi Paradiso

Grado di difficoltà: minimo, percorso pianeggiante- Tempo di percorrenza: 2 ore (soste comprese).

Ritrovo: domenica 23 marzo 2025 alle ore 10.00. Ritrovo al parcheggio dell'Acquario Biosfera di Parma in Via Fornace, 1 a Sorbolo Mezzani (PR). Termine dell'escursione alle ore 12.00.

Abbigliamento: scarpe da ginnastica, lenti e binocoli se posseduti, taccuino per scrivere e zainetto

Prenotazioni obbligatorie: Franca Zanichelli 346 1745183 – e- mail: info@natour-biowatching.com.

Costo: 10 € per ogni nucleo famigliare (1 bimbo + 1 o 2 adulti)

Materiale didattico fornito ai bimbi partecipanti: consegna di materiale didattico per l'apprendimento delle tecniche di riconoscimento di piante e fauna