Uno spettacolo teatrale solo per bambini domenica 23 marzo

L'associazione UOT-Unità di Organizzazione Teatrale presenta domenica 23 marzo 2025 alle ore 16.30 uno spettacolo dedicato a bambini:

Agrupación Señor Serrano

Olympus Kids/PROMETEUS

drammaturgia e regia Olympus Kids | performer Beatrice Baruffini | musica Roger Costa Vendrell | plastici Lola Belle

Cosa succede quando raccontiamo un mito dell'antica Grecia ai bambini e alle bambine di oggi? Prometeo è il primo capitolo del progetto "Olympus", la serie teatrale creata da Agrupación Señor Serrano per rileggere il mito attraverso i linguaggi della contemporaneità. Sul palco, un narratore-demiurgo usa mattoncini da costruzione, figure in miniatura, nuove tecnologie per raccontare ai più giovani un mondo che non c'è più (e che forse non è mai esistito), ma che ancora può insegnarci tanto.

Adatto dai 7 agli 11 anni. Riservato ai bambin*: non è consentito l'ingresso ai genitori.

Lo spettacolo è a capienza limitata, si consiglia pertanto la prenotazione: info@asociazioneuot.it, 346/6716151. Il costo del biglietto è di 7€ per i bambini.

Lo spettacolo va in scena domenica 23 marzo 2025 alle ore 16.30 presso il Teatro Corte di Giarola, in Strada Giarola, 10 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.

Negli spazi esterni del teatro, per i piccoli spettatori sarà presente anche la casetta scambio-libri: seguendo la formula del booksharing, si potranno portare i propri libri già letti e prendere in cambio quelli lasciati da altri bambini e bambine.

La stagione teatrale è realizzata da Comune di Collecchio e UOT_unità di organizzazione teatrale con la collaborazione di Parchi del Ducato.