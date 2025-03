Domenica 23 Marzo alle ore 09:00, sarà possibile partecipare ad un'escursione di circa 8 km sul Canto Alto assieme al naturalista e al tecnico boschivo del Parco dei Colli di Bergamo. Sarà l'occasione per esplorare ed osservare la natura, i panorami e la fauna che rendono il Monte Canto Alto e il Parco dei Colli di Bergamo un vero e proprio gioiello del nostro territorio.

Note:

In caso di maltempo l'evento verrà annullato, si consiglia un abbigliamento adeguato. Per maggiori informazioni e per iscriversi (entro mercoledì 19 marzo) clicca qui. I posti sono limitati. Punto di ritrovo presso la località Pisgiù a Sorisole (BG).