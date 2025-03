Presentazione in videoconferenza Zoom del progetto "iNaturalist Parchi Emilia Centrale" mercoledì 26 marzo, dalle ore 16 alle 17.30, a cura dell'esperto naturalista Dayron Lopez, nell'ambito di un dottorato in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

iNaturalist è una piattaforma gratuita, sia web che app, per registrare le osservazioni di piante e animali in natura, utilizzando fotografie e/o suoni registrati; tramite essa si può condividere ciò che si vede in natura e contribuire a diffondere conoscenza e informazioni sulla biodiversità. Nell'incontro sarà infatti approfondito il tema della Citizen Science per l'implementazione delle conoscenze naturalistiche della macroarea Emilia Centrale tramite app come iNaturalist che consentono una ricerca scientifica portata avanti dai cittadini.

I partecipanti che decideranno di aderire al progetto, grazie alle loro segnalazioni tramite iNaturalist, potranno prendere parte alle attività di studio e difesa della biodiversità portate avanti dall'Ente Parchi Emilia Centrale.

Per una maggiore interattività della presentazione si consiglia di collegarsi all'incontro già muniti della app iNaturalist scaricata sul proprio dispositivo mobile e avere già effettuato un primo accesso a seguito della creazione dell'account.

I posti risultano limitati ad un massimo di 100 partecipanti, occorre pertanto di iscriversi a: parco.sassi@parchiemiliacentrale.it; tel. 059 795721 (anche per info).

All'atto dell'iscrizione sarà fornito il link per accedere.