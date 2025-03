Incontro divulgativo sul bando con numerose cooperative di pesca artigianale, turismo sostenibile ed educazione ambientale, il concorso si rivolge ai siti italiani e spagnoli ReteNatura2000

C'è tempo sino al 15 aprile per registrarsi e partecipare alla seconda edizione del Concorso "Buone pratiche per i siti marini Natura200", il bando è stato presentato da Federparchi nel corso di un incontro online che si è svolto il 25 marzo ed ha visto la partecipazione di una ventina di persone appartenenti a cooperative impegnate nella pesca artigianale, nel turismo sostenibile e in attività educazione ambientale; le tre categorie cui si rivolge il Concorso.

L'incontro, partecipato e costruttivo, è stata l'occasione non solo per approfondire i termini e le modalità del concorso, ma soprattutto per illustrare il progetto LIFE A-MAR NATURA2000 il cui obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare i siti marini della rete europea dedicata alle aree naturali protette.

L'obiettivo principale del progetto, che dura 4 anni e riguarda i siti marini della Rete NATURA2000 del Mediterraneo in Italia (288) e Spagna (272), è semplice: ridurre gli impatti sui siti indirizzando approccio e comportamento degli stakeholder (pescatori, subacquei, operatori turistici, diportisti, organizzazioni) e del pubblico (residenti, turisti, pescatori, diportisti, subacquei, ecc.).

Il concorso si rivolge a tutte quelle realtà – associazioni, imprese di pesca, di turismo e di educazione ambientale – che hanno sviluppato progetti e iniziative virtuose nel campo della gestione sostenibile delle risorse ittiche, del turismo sostenibile e dell'educazione ambientale. L'obiettivo è quello di individuare, valorizzare e diffondere modelli di gestione che possano ispirare altre comunità a seguire percorsi più rispettosi dell'ambiente.

Al bando possono partecipare tutti gli stakeholder che operano nei siti Natura 2000, un'attenzione particolare verrà data agli stakeholder che operano nei siti toccati dalla campagna velica del progetto LIFE A-MAR NATURA2000, altra attività di progetto che ha avuto, lo scorso anno in Italia, il merito di avvicinare cittadini e istituzioni alla bellezza e all'importanza della rete europea di aree protette. Proprio questi territori, spesso fragili e minacciati, hanno bisogno di soluzioni innovative e partecipate per garantire la loro conservazione a lungo termine.

