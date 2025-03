BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, DEL DLGS. 30 MARZO 2001, N. 165

Si porta a conoscenza che questo Ente sta predisponendo, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 così come modificato ed integrato dal D.P.R. n.81/2023, il proprio Codice di Comportamento. All'osservanza dello stesso sono tenuti tutti i dipendenti dell'Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'Amministrazione.

Onde garantire il massimo coinvolgimento e partecipazione da parte dei soggetti interessati viene attivata la presente procedura aperta al fine di acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla predisposizione del predetto Codice, del quale si è provveduto alla stesura di una prima bozza.

Si invitano pertanto le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni, forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto dell'Ente e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire entro le ore 13:00 di giovedì 10/04/2025 le proprie osservazioni ed eventuali proposte in merito all'ipotesi di Codice di Comportamento, che viene pubblicata unitamente al presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.parchiemiliacentrale.it.

Il modulo di osservazione fornito, eventualmente compilato, potrà essere inviato all'Ente all'indirizzo di posta elettronica affarigenerali@parchiemiliacentrale.it .

Delle proposte e delle osservazioni pervenute si terrà conto nella redazione definitiva del codice e nella relazione illustrativa di accompagnamento dello stesso.

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente ( tel. 0536 72134; e-mail: alessandra.galli@parchiemiliacentrale.it ).



DPR 62/2013 (Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg)



DPR 81/2023 (Modifiche concernenti il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/29/23G00092/s)