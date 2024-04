Inaugurazione

Sabato 6 Aprile 2024 ore 11:00

Sabato 6 aprile con ritrovo alle ore 11:00 al ponte del Rio Giorgella, lungo la strada provinciale che collega Baiso con Roteglia, sarà inaugurato un innovativo intervento di valorizzazione di un sito estrattivo dismesso di argille ceramiche, reso possibile grazie ai finanziamenti concessi dalla regione Emilia-Romagna e dalla provincia di Reggio Emilia. L'intervento consiste nella predisposizione di un attrezzato punto di documentazione degli aspetti scientifici che caratterizzano questo particolare tipo di argille, mediante la realizzazione di un circuito di visita che, con l'ausilio di bacheche, consente di comprendere le peculiarità geologiche, botaniche e paesaggistiche dei luoghi.

In questo centro di documentazione all'aperto è stata collocata la riproduzione in scala reale di un Mosasauro, grande rettile che viveva nel contesto marino in cui si sono formate le argille; la riproduzione è stata curata dall'Università di Modena e Reggio e predisposta dagli esperti del museo di storia naturale di Milano. Altri interventi innovativi sono costituiti dall'atelier delle argille, finalizzato allo svolgimento di attività didattiche con le argille da parte delle scuole e con il giardino delle argille, che descrive le principali specie vegetali che contraddistinguono gli affioramenti di queste rocce.

Al termine dell'iniziativa è previsto un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

L'intero comparto territoriale in cui è stato realizzato l'inedito intervento, ricade all'interno del territorio del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde, gestito da Ente Parchi Emilia Centrale.