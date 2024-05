Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde

Mostra divulgativa

Da Venerdì 10 Maggio a Venerdì 7 Giugno 2024

Aprirà i battenti venerdì 10 maggio alle ore 10:30 c/o il Teatro Comunale di Ciano d'Enza (Canossa), la mostra divulgativa sulle forme, i colori e gli straordinari adattamenti che gli insetti mettono in atto nella continua lotta per la sopravvivenza.

Un patrimonio di biodiversità minacciato dalle trasformazioni ambientali operate dall'uomo, ma ancora tutto da scoprire.

L'evento è organizzato da Ente Parchi in collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali e con il Comune di Canossa

La mostra sarà visitabile da venerdì 10 maggio a venerdì 7 giugno, durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale con ingresso libero.

Per informazioni:

Centro Culturale L.L. Ghirardini

P.zza Matilde di Canossa Ciano d'Enza – Canossa (RE)

Tel. 0522 248425 – 0522 248423

centroculturale@comune.canossa.re.it, biblio@comune.canossa.re.it

Orari e giorni di apertura:

lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

martedì-giovedì-sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00.