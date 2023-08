(03 Ago 23) Questo il messaggio di ringraziamento che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha ricevuto dagli organizzatori della rassegna la Bella Stagione.

Si tratta di un'iniziativa collaudata, sviluppata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo insieme alla Città di Torino, in collaborazione con Fondazione Ufficio Pio, Fondazione per la Scuola, Consorzio Xkè? ZeroTredici e Abbonamento Musei, per offrire alle bambine, ai bambini e agli adolescenti torinesi opportunità ricreative ed educative nelle settimane estive volte a promuovere il benessere e stimolare la loro curiosità e la socialità.

L'edizione 2023, intitolata "Un'estate insieme", ha visto nuovamente coinvolto anche l'Ente-Parco che, presso la propria sede di Moncalieri, Cascina Le Vallere, ha ospitato circa 200 bambini.

Le guide del Parco del Po piemontese, dal 20 giugno al 28 luglio, hanno accolto e accompagnato i partecipanti nelle varie attività ludico-naturalistiche che si sono svolte tra i sentieri del Parco delle Vallere e nel giardino fenologico.

I laboratori hanno affrontato il tema della biodiversità: quanta ce n'è nelle nostre città? Che cos'è un ecosistema? Queste le domande a cui i piccoli naturalisti, con il supporto delle guide, hanno cercato di dare una risposta.

Le guide del Parco hanno condotto i gruppi in semplici escursioni al Parco Le Vallere per osservare l'avifauna fluviale e urbana. Nel giardino fenologico si sono svolti laboratori di approfondimento e conoscenza dei vari ambienti che caratterizzano il Parco: lo stagno, il bosco, il prato e anche un apiario didattico, oltre ai bee hotel allestiti per favorire la presenza di impollinatori in ambito urbano.

Positivo il riscontro delle guide, che hanno riscontrato entusiasmo e interesse da parte dei ragazzi: la vita all'aria aperta, le osservazioni naturalistiche, l'attività di scoperta della natura, sotto forma di gioco a squadra e caccia al tesoro, hanno impegnato le giornate di questi piccoli cittadini.

L'Ente-Parco ringrazia gli organizzatori di questa complessa macchina per il coinvolgimento e i bambini per la partecipazione e per la curiosità, con cui hanno preso parte ai laboratori didattici.

E' proprio grazie a questa sinergia che è stato possibile contribuire alla crescita di questi ragazzi, moltiplicando le occasioni di approfondimento e di contatto con la natura.

Arrivederci alla prossima estate!